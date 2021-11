Bolsonaro arriva in Veneto: sit-in ad Anguillara, molta gente in piazza e striscioni contro il presidente del Brasile Segui la nostra diretta video

La diretta da Anguillara di Angela Pederiva

Jair Messias Bolsonaro arriva oggi in Veneto, seguito da una scia di proteste (un sit in è previsto ad Anguillara alle 9.30 e sono già molti i cittadini in piazza). Ad accompagnarlo nel tour sarà il deputato leghista Luis Roberto Lorenzato. Inutile ribadire quanto questa visita sia stata discussa e oggetto di polemica, la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile da parte di Anguillara Veneta ha suscitato molto scalpore, anche perché poco dopo l'annuncio un'altra notizia ha fatto il giro del mondo: la Commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid del parlamento del Brasile (Cpi) ha approvato le conclusioni di una indagine in cui raccomanda l'incriminazione del presidente Bolsonaro per nove reati legati alla sua gestione dell'emergenza, tra cui «crimini contro l'umanità». Dopo decine di udienze, la CPI ha approvato con 7 voti su 11 il rapporto che accusa il governo di aver «deliberatamente esposto» i brasiliani alla «contaminazione di massa» (Leggi l'intero articolo QUI).

Cittadinanza onoraria a Bolsonaro

A quanto pare, in Sudamerica tengono in grande considerazione le critiche alla cittadinanza onoraria. Scrive il Jornal do Brasil: «I gruppi di opposizione in Consiglio regionale (equivalente italiano a un'assemblea legislativa statale) del Veneto hanno affermato che questo tributo dovrebbe essere conferito a personalità di altissimo valore».

Chi paga il pranzo di Bolsonaro?

Sarà la maggioranza di centrodestra, in testa il sindaco Alessandra Buoso, a pagare il pranzo ad Anguillara per Jair Messias Bolsonaro. La clamorosa decisione è stata presa ieri.

La visita al Santo di Padova

Bolsonaro è atteso anche nella Basilica padovana, ma non è scontato che alla fine vada. Sono state tante le reazioni a dir poco fredde all'annuncio.

Proteste ad Anguillara contro il presidente

È già gremito di gente, soprattutto troupe televisive e curiosi, il piazzale della chiesa di Anguillara, nel padovano, dove alle 9.30 è previsto un sit-in autorizzato contro l'arrivo del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, al quale il sindaco leghista Alessandra Buoso conferirà la cittadinanza onoraria. A spiegare le ragioni della protesta è Antonio Spada, uno dei consiglieri municipali di opposizione che ha votato contro il provvedimento della giunta. «La cittadinanza è inopportuna - sostiene - perché le posizioni di Bolsonaro non rispecchiano i valori della nostra Costituzione». Spada cita diversi esempi: «non condividiamo quello che pensa degli omosessuali, delle donne, dell'Amazzonia, una terra che deve rimanere un bene di tutti».