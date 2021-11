Bolsonaro posta le foto dei suoi nonni veneti con la canzone "Mamma son tanto felice" Video

«Sono stato cresciuto da Donna Olinda che mi cantava la canzone «Mamma son tanto felice», oggi vi saluto dalla terra dei miei nonni, Anguillara Veneta». Così il presidente brasiliano Jair Bolsonaro postando le foto dei suoi nonni italiani e le immagini di sua madre, Donna Olinda. Il presidente del Brasile è stato in visita in Veneto lunedì 1 novembre, per ricevere la cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta e per una visita al Santo di Padova in forma privata. Non sono mancate le polemiche, seguite a stretto giro da contestazioni e manifestazioni in piazza.

