Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Quanti sono i vaccinati? Il report

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Sono 701 i nuovi contagi rispetto al report della Regione di ieri sera alle 17, la maggioranza dei casi, 218, a Padova, segue Treviso con 123, Verona con 117, Vicenza con 99, Venezia con 67, Rovigo con 44, Belluno.

Covid in Veneto

Il totale dei casi da inizio pandemia da Covid è di 331.451 persone infettate, gli attualmente positivi sono 23.439. Sale purtroppo la conta dei decessi, in totale da inizio epidemia sono 9.814, le persone che hanno perso la vita rispetto al report delle 17 sono 12.

I dati nelle 24 ore

Un'altra giornata sopra quota 1.000 per i contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.174 i tamponi positivi al SarsCov-2 e 23 i decessi. Continua però la discesa dei numeri ospedalieri. Nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.197 pazienti Covid (-20), mentre è stabile, 134, il dato delle terapie intensive.

Il piano vaccini in Veneto, ecco gli ultimi dati aggiornati. Sono 204.744 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino nella nostra regione, di queste 110.588 hanno completato il ciclo vaccinale.

