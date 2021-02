Coronavirus in Veneto, il contagio cresce: nella notte 702 nuovi infetti e 11 vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. Continua a crescere il contagio nella nostra regione. Sono 702 i nuovi contagiati rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera.

Covid in Veneto

La maggioranza dei casi in provincia di Padova, con 190 nuovi infetti, a Treviso 122, a Vicenza 118, a Verona 108, a Venezia 82, a Rovigo 44 e a Belluno 24. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 330.277 persone, gli attualmente positivi sono 22.949, i nuovi decessi registrati sono 11, il totale delle vittime da inizio epidemia è di 9.791 cittadini.

Zaia in diretta: «Con Rt a 1 il Veneto va in zona arancione. Apertura scuole, il Cts deve esprimersi. Fasce a colori, verso l'anticipo»

I dati nelle 24 ore

Nuovo forte balzo dei contagi Covid in Veneto, dove si registrano 1.304 positivi al virus in 24 ore . I decessi sono stati 28, sempre in un giorno. Un dato positivo è invece quello del calo dei ricoveri negli ospedali: sono 1.217 i pazienti Covid nei normali reparti medici (-30), mentre salgono di 2 unità quelli nelle terapia intensive, 134.

