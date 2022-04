Covid Veneto, il bollettino di oggi, domenica 10 aprile 2022. Nuovi contagi e vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , domenica 10 aprile 2022. Sono 5.341 i nuovi contagi da Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore secondo il report della Regione, mentre le vittime nello stesso arco di tempo sono state 10. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a quota 14.264, il totale dei positivi è a 1.554.548, infine gli attualmente positivi sono 79.273. Variazioni poco significative anche per i dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati in area medica sono 848 (-9), quelli in terapia intensiva 45 (+2).

Contagi nelle province del Veneto oggi

Solo in due province si supera il migliaio di nuovi contagi, e sono quelle di Treviso, con 1.043 casi, e Padova, con 1.021 casi. A Vicenza sono stati trovati 949 nuovi positivi, a Venezia 891, a Verona 822. Numeri ancora inferiori a Belluno, con 280 casi, e Rovigo, con 260.