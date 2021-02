Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi: 423 nuovi infetti nella notte e 5 vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 12 febbraio 2021. Sono stati 423 i nuovi contagi da COvid rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera. Solo a Treviso si superano le cento unità (106). Il numero dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 320.271, gli attualmente positivi sono 25.409. Il numero dei decessi rispetto alle 17 è di 5 persone, il totale delle vittime è di 9.460 persone.

APPROFONDIMENTI 11 FEBBRAIO Coronavirus in Veneto: 333 nuovi casi e 29 morti nella giornata,... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 11 febbraio: 15.146 casi (+2.190) e 391... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 3,9%: 406 casi e 40 morti... REPORT AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus Veneto, 790 nuovi positivi e 29 morti nelle... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio crolla al 3,7%: 361 casi e... REPORT Coronavirus in Veneto, 873 nuovi contagi e 51 morti nelle 24 ore. In... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 4,1%: 271 casi e... REPORT Covid in Veneto: 369 nuovi casi e 44 morti in 24 ore. Continua la... I NUMERI Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, domenica 7 febbraio 2021 IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 6%: 285 casi e 14 morti....

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI ORE 8 - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Sembra essersi stabilizzato da alcuni giorni il trend dei nuovi contagi Covid in Veneto, che anche oggi registra 756 positivi (ieri erano 708) in 24 ore. I decessi sono 34. Lo riferisce il bollettino della Regione. Con questi numeri, il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 320.271, quello delle vittime a 9.460. I malati Covid in regione continuano a scendere: oggi sono 25.409 (-209). Allo stesso modo, prosegue negli ospedali il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.490 pazienti (-48). Deflette anche il numero delle terapie intensive, con 155 ricoverati (-15).

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA