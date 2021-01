Bollettino di oggi Coronavirus in Veneto, crollo dei contagi: 212 nuovi infetti e due vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 31 gennaio 2021. I nuovi contagi rispetto al report di ieri alle 17 sono stati 212, un crollo rispetto ai numeri dei giorni scorsi, comunque in calo costante dai primi del mese. I positivi da inizio pandemia sono 312.185, gli attualmente positivi 33.945. Anche il numero delle vittime subisce un taglio, due rispetto al report di ieri, il totale dei decessi è 8.931 da inizio epidemia.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Bollettino Covid in Veneto oggi, sabato 30 gennaio 2021 L'ALLARME Coronavirus, la variante inglese è presente anche in Fvg:... LA DECISIONE Troppi contagi, Tramonti di Sopra sarà zona rossa: pronta... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio cala al 5,1%: 415 casi e 14...

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI ORE 8 - SCARICA IL PDF

I dati nelle ultime 24 ore

Numeri in netto calo nel bollettino giornaliero sul Covid in Veneto. Il report della Regione segnala 499 contagi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 312.185 e quello delle vittime a 8.931. Si liberano man mano i posti letto negli ospedali, dove il trend di discesa dei ricoverati Covid è in atto da alcune settimane. I malati nei reparti non critici sono oggi 1.982 (-15), mentre nelle terapie intensive si trovano 254 persone (-7)

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA