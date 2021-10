Covid in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 15 ottobre 2021. Sono 342 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, non si registra alcuna vittima. Il dato emerge dal report della Regione Veneto. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 474.038, gli attualmente positivi sono 9.068. Il totale delle vittime è di 11.800.

Contagi nelle province

Sono due le province del Veneto che oggi registrano il maggior numero di contagi: si tratta di Padova e Verona con 82 nuovi positivi ciascuna. Segue Treviso con 53 casi, Vicenza con 47, Venezia con 44, Rovigo con 21 e Belluno con 12.

Ospedali

Continua a scendere la pressione sugli ospedali: sono 182 i posti occupati in area non critica (-8), e 33 quelli in terapia intensiva (-4).

Vaccini

Sta accelerando la somministrazione delle cosiddette terze dosi di vaccino anti-Covid in Veneto. Ieri le inoculazioni sono state 3.222, per un dato totale di 41.971 dosi dall'inizio di questo ulteriore step della campagna. Complessivamente sono 7.050.710 le dosi somministrate in regione dall'avvio della vaccinazione. Il 79,3% della popolazione vaccinabile (esclusi quindi i minori di 12 anni) ha già completato il ciclo vaccinabile. Includendo invece anche i bambini, la popolazione residente che ha ricevuto il richiamo è pari al 71,5%, 3.469.080 persone.

