Coronavirus Veneto, altri 1807 contagiati nella notte e 16 decessi: Treviso la peggiore, Padova con oltre 9400 positivi

Coronavirus in Veneto, sono 1.807 i nuovi positivi da Covid registrati in Veneto nella notte che portano il totale degli attualmente positivi a 38.333. Lo riferisce il Bollettino regionale aggiornato alle ore 8 di oggi, 20 marzo. Le vittime salgono a 10.338, con 16 decessi nella notte. Stabili i ricoveri in ospedale con 1.372 pazienti; sono invece in terapia intensiva altri 205 ricoverati.

Treviso, Padova e Verona sono le province con più casi, tutte oltre i 350, poi Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno che pure lancia l'allarme per l'Alto Agordino (LEGGI).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 20 marzo ore 8 --->LEGGI E SCARICA

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 19 marzo ore 17---> LEGGI E SCARICA

I DATI NAZIONALI - Leggi la notizia