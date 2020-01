Villafranca, bollette doppie da Etra, utenti in allarme

VILLAFRANCA (PADOVA) - Il sistema di fatturazione elettronico è andato in tilt e ha stampato bollette dell'acqua doppie con informazioni diverse. Le bollette emesse da Etra, e spedite in doppia copia nelle abitazioni di Villafranca Padovana, ma anche di Mestrino e Tombolo, portavano con due differenti date per il pagamento.

L'anomalia che si è verificata in questi giorni è stata segnalata dai cittadini che, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, si sono ritrovati fra le mani le due bollette da pagare: stesso importo, stessi dati di riferimento, ma due scadenze differenti, il che può trarre in inganno e creare confuzione. Ad accorgersi dell'errore anche il consigliere di minoranza Rita Pinton, destinataria pure lei del doppio invio, e che ha provveduto a segnalare il fatto ad Etra.



RISCHIO DI PAGARE 2 VOLTE

«Sta accadendo questo pasticcio con le bollette di Etra che, rilevati i consumi del periodo, fattura agli utenti e spedisce, in duplice copia, sia la fattura che il bollettino di pagamento a chi non ha domiciliazione bancaria ha spiegato Pinton -: è successo a me, ma anche ai miei vicini di casa. Penso soprattutto ai problemi creati agli anziani, che magari si ritrovano a ricevere i due bollettini per lo stesso periodo di consumo, e magari si sono recati a pagarli entrambe senza accorgersi che si tratta della stessa fatturazione. Ho subito telefonato all'ufficio utenti di Etra - ha continuato Pinton , mi è stato confermato trattarsi di un errore del sistema che ha interessato la zona di Villafranca Padovana, errore per il quale aveva già provveduto a rimediare. Penso però a chi la bolletta l'ha già ricevuta e magari non si è accorto del disguido».



Etra ieri è intervenuta spiegando il problema. «A causa di un problema nel processo di fatturazione elettronica - si legge in una nota della multiutility - sono in consegna in questi giorni alcune copie identiche di documenti del servizio idrico già recapitati nelle scorse settimane. Sono coinvolti solo alcuni clienti dei comuni di Mestrino, Tombolo e Villafranca».



«SALDATE SOLO L'ULTIMO»

Etra rassicura che nel caso di domiciliazione bancaria attiva l'addebito sarà eseguito correttamente senza la necessità di alcun intervento da parte degli utenti coinvolti. «Per tutti gli altri il documento da considerare e quindi da pagare è solo l'ultimo, quello che riporta la scadenza a gennaio 2020: il documento precedente può essere eliminato» spiega la nota. Etra, scusandosi del disagio, ha messo a disposizione il numero verde gratuito 800 566 766, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, per qualsiasi ulteriore informazione.

