Vigili robocop per la sicurezza nei quartieri: 150 agenti con microcamere "incorporate"

PADOVA - A febbraio il Comune di Padova schiererà 150 “Vigili robocop” in tutti i quartieri cittadini: avranno infatti in dotazione una microtelecamera piazzata all’altezza del petto degli agenti da attivare quando l’atmosfera si surriscalda. Uno strumento che, da un lato servirà da deterrente contro eventuali aggressioni, dall’altro rappresenta uno strumento a garanzia della sicurezza dei cittadini e degli operatori della Municipale.

Un dispositivo che pone la città del Santo all’avanguardia sul fronte della sicurezza. Le stesse bodycam, infatti, sono da tempo in dotazione a 22mila agenti della Metropolitan Police di Londra. Lo scorso 21 dicembre, così, il settore Polizia locale padovana ha sottoscritto un contrato quinquennale da 97.000 euro con la ditta Axon Enterprice Italia per il noleggio 150 bodycam che tra poco più di un mese finiranno sulle divise dei vigili padovani. «Questi dispositivi andranno a tutelare sia i nostri agenti, che i cittadini – ha spiegato ieri l’assessore alla Sicurezza Diego Bonavina – Tutto il personale di turno sarà dotato di queste micro telecamere e questo contribuirà ulteriormente a garantire la sicurezza in città». Dal punto di vista tecnico, le bodycam saranno attivate solamente quando l’operatore lo decide e quindi solo quando c’è una situazione di pericolo e la ripresa inizierà 30 secondi prima rispetto all’attivazione del dispositivo.