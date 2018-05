Rischia di soffocare a 3 anni per un boccone di pane: salvato dalla vicina infermiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE - (Ca.B.) È una storia a lieto fine quella che vede protagonistache, lo scorso venerdì sera,, un bambino di soli. «Era quasi l'ora di cena, quando ho sentito la mia vicina di casa cominciare a gridare e a invocare aiuto - racconta a Emanuela -. Sono subito entrata nella loro abitazione e ho visto il bimbo di tre anni, coetaneo di mia figlia, in arresto respiratorio. Era ormai cianotico,. Il suo papà stava tentando le manovre di disostruzione delle vie aeree, assestandogli i colpi necessari sulla schiena, mentre lo teneva a testa in giù, ma non stavano funzionando».In quei drammatici momenti, l'infermiera ha saputo mantenere i nervi saldi. «Come prima cosa ho tentato di liberargli le vie aeree manualmente. spiega Sono arrivata a sentire il boccone di pane e Nutella che gli ostruiva la gola, ma purtroppo non a rimuoverlo. Allora ho cominciato a praticargli le insufflazioni, cioè la respirazione bocca a bocca, e il massaggio cardiaco. Contrariamente a quanto succede agli adulti, i piccoli prima vanno in arresto respiratorio e poi cardiaco. Dovevo evitare che ciò accadesse»...