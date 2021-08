Roulotte fuori strada dopo lo schianto: sfasciata. Una donna ferita

BOARA PISANI (PADOVA) - Incidente spaventoso ma fortunatamente con un solo ferito lieve quello accaduto oggi, domenica 1 agosto 2021, in A13, tra Boara Pisani e Monselice, al km 78. Un'auto e la roulotte che trainava è uscita di strada, dopo lo scontro con un'altra vettura, in direzione Padova. Nella vettura singola, una Nissan Micra, viaggiavano tre cittadini romeni, la donna del gruppo è la ferita lievemente, ma comunque portata in ospedale per accertamenti.