Rogo sul tetto innescato dalla canna fumaria difettosa: danni gravi

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Ferrata a Boara Pisani per l’incendio tetto di un’abitazione bifamiliare innescato da una canna fumaria.



Le squadre dei pompieri intervenute da Rovigo e Este con cinque automezzi tra cui l’autoscala e quattordici operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme e i danni a circa 20 mq, sezionando la coibentazione del sottotetto, evitando così il coinvolgimento di tutta la copertura. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore.

