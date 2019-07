di Lino Lava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEGNARO (PADOVA) - Sulsono state montate delle, poi coperte dalla. Il motivo? Se l'auto fosse stata inseguita dalle forze dell'ordine dopo una rapina, durante la sparatoria lenon avrebbero colpito gli occupanti dell'auto dei malviventi. L'auto è stata sequestrata. Aveva fatto scalpore nei giorni scorsi la notizia che, avesse costretto tre minorenni, a rubare nei supermercati e a nascondere la refurtiva nelle mutandine. Non è una tecnica nuova, ma si pensava appartenesse al passato. Insomma, che fosse finita l'epoca nelle quale si utilizzavano i minorenni per i furti. Adesso nei confronti della trentaseienne Federica Hodorovich c'è un'altra inchiesta per associazione a delinquere. L'ha aperta il pubblico ministero Benedetto Roberti.E sotto inchiesta c'è anche il marito, Manolito Millas, probabilmente era lui a gestire l'auto per le rapine. La moglie era specializzata nei furti con le minorenni. La Bmw 135 è stata sequestrata nelle scorse