Padova. Bloccano la strada per registrare un video, poi minacciano di morte i poliziotti: in 5 finiscono nei guai

PADOVA - Si erano messi in mezzo alla strada per registrare un videoclip con musica altissima. Alle proteste dei residenti e all'intervento della polizia hanno risposto con la violenza.

La polizia ha notificato in questi giorni la citazione della Procura per l'udienza dibattimentale a 5 giovani tra i 18 e i 25 anni, residenti a Padova, Vigonza, Campo San Martino e Livorno, tutti stranieri di seconda generazione. Dovranno rispondere di resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e percosse continuate aggravate.

I fatti risalgono al 18 dicembre 2021. Quel pomeriggio un gruppo di 20 persone si è riunito in via Luini munito di casse acustiche. Hanno acceso la musica a tutto volume e si sono messi a cantare e ballare in mezzo alla strada, registrando la performance. Ma così facendo impedivano ai mezzi di passare. Un'anziana si è affacciata alla finestra e si è lamentata della confusione: per tutta risposta i giovani l'hanno offesa. Dopo di che uno di loro si è scagliato contro altri due passanti, di 60 anni circa, che si erano fermati a guardare cosa facevano. Uno di loro fumava uno spinello e ne mostrava gli effetti eccitanti saltando e facendo piroette.

Arrivati i poliziotti della Squadra mobile il gruppo li ha circondati. Con fare minaccioso i cinque hanno rivolto frasi del tipo «voi della borghese siete dei gran bastardi, andate a fare in c**o» e minacce di morte.

Nel mentre riprendevano tutto con i telefoni dicendo agli agenti che avrebbero montato tutto ad arte e messo sui social i loro volti. Per identificare i cinque sono dovute intervenire diverse volanti in aiuto. Due di loro avevano già precedenti per stupefacenti, resistenza e oltraggio. Uno di questi in passato aveva urinato sulla porta della caserma dei carabinieri di Noventa Padovana e in un'altra occasione, durante un controllo, aveva aggredito e colpito con una cintura un'altra aliquota dei militari.