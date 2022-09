Vogliono imbrattare la sede della Lega a Noventa, attivisti di Ultima Generazione fermati dai carabinieri

NOVENTA PADOVANA - Si sono presentati in via Panà a Noventa Padovana con vernice e pennelli, pronti per imbrattare la sede regionale della Lega. Tre attivisti di Ultima Generazione sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Noventa e identificati.

I tre giovani, tutti maggiorenni, avevano anche dei cartelloni. I militari dell'Arma hanno sequestrato tutto il materiale degli attivisti.

È la terza azione in poche settimane in Veneto. Prima alcuni ragazzi si sono incatenati alla Cappella degli Scrovegni, poi due giovani hanno incollato le mani al quadro "La tempesta" del Giorgione nelle Gallerie dell'Accademia (videoservizio di Cesare Arcolini).