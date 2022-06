Blitz nei laboratori cinesi, lavoratori stipati in ambienti angusti: multe in arrivo

PIOMBINO DESE/BORGORICCO - Lavoratori costretti in condizioni di forte degrado, vivevano in ambienti angusti e senza finestre. Tra di loro c'erano anche dei minorenni. L'operazione della polizia locale della Federazione del Camposampierese è stata messa a segno ieri pomeriggio, 3 giugno, a cavallo tra Piombino Dese e Borgoricco. Obiettivo degli investigatori era effettuare controlli finalizzati al contrasto del lavoro nero, della contraffazione e dell'immigrazione clandestina. A Piombino Dese le pattuglie hanno controllato un capannone dove sono stati identificati una quindicina di operai cinesi. A fianco alla struttura è stata perquisita una villetta i cui garage erano stati trasformati abusivamente come dormitorio per gli operai. Trovate condizioni igieniche spaventose. Sanzionata la conduttrice dell'immobile anch'essa cinese. Al vaglio la proposta di far sgomberare i locali visto quanto emerso dall'attività. A Borgoricco invece all'interno di una ditta cinese sono stati trovati altri quindici operai a lavorare. Altri all'interno del medesimo capannone stavano dormendo in ambienti angusti e senza finestre. In arrivo per entrambe le situazioni portate alla luce, diverse migliaia di euro di multa. Dell'attività sono al corrente i sindaci si Piombino e Borgoricco.

