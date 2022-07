Blitz nei laboratori cinesi, sanzioni e verbali: immigrati irregolari nel capannone

PIOMBINO DESE - Laboratori cinesi ancora sotto la lente d'ingrandimento degli agenti della polizia locale della federazione del Camposampierese. Un mondo sommerso nel quale molto spesso vengono alla luce situazioni non in linea con il decoro urbano. Gli accertamenti sono stati effettuati ieri, 21 luglio, nel comune di Piombino Dese. All'interno delle attività dedite al confezionamento di articoli di abbigliamento, gli agenti hanno appurato come i singoli luoghi di lavoro fossero privi dell'obbligatorio documento di valutazione dei rischi sul lavoro.

Inoltre, all'interno delle strutture, i gestori orientali avevano abusivamente ricavato alloggi e cucine per i dipendenti, in assenza delle più elementari regole igienico sanitarie. Molti dei cittadini cinesi trovati all'interno di questi fatiscenti laboratori non hanno presentato la dovuta comunicazione di ospitalità, obbligatoria per i cittadini extracomunitari. In arrivo per i responsabili dei due laboratori verbali amministrativi per diverse migliaia di euro.