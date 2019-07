Centri commerciali falliti, 3 manager distraevano i fondi: arrestati

Blitz della Guardia di Finanza di Roma e Padova che ha arrestato tre persone, indagate di bancarotta e autoriciclaggio, e ha sequestrato quote di società, un ramo d'azienda e crediti per circa 7 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura capitolina, hanno avuto origine dal fallimento, tra il 2016 e il 2017, delle società titolari di due centri commerciali a Capena (Roma) e a Medaglino San Fidenzio (ora Borgo Veneto, Pd). Gli approfondimenti svolti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della compagnia di Este hanno fatto emergere operazioni commerciali e societarie prive di ragioni economiche, quali cessioni di crediti e di rami d'azienda, a favore della padovana San Luca S.r.l., e consentito di accertare come Antonio Miano, 51 anni, residente a Roma, in concorso con Alessandro Muzzarelli, 55 anni, e Danilo Gasparotto, 61, entrambi residenti in provincia di Brescia, abbia sistematicamente depauperato i rilevanti patrimoni aziendali in un contesto di aderenze e conflitti di interessi tra le parti di volta in volta coinvolte.



Le risorse distratte sono state veicolate a una newco, la San Luca Srl, di proprietà di una società anonima svizzera, dimostrando - come evidenzia il giudice nell'ordinanza - una «assoluta insensibilità verso i terzi (soci, creditori, dipendenti, negozianti) in violazione di ogni canone di correttezza prescritto dall'ordinamento». Oltre alle misure personali, il Gip ha disposto il sequestro preventivo: dei crediti, delle quote sociali e dei beni aziendali della Srl e del ramo d'azienda relativo alla gestione del centro commerciale «Tiberinus di Capena.



L'operazione di oggi si inquadra nella più ampia azione della Guardia di Finanza volta a ostacolare l'ingresso di interessi illeciti nell'economia legale e a tutelare, nel contempo, il rispetto delle regole del mercato e della concorrenza.

