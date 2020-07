Blitz interforze all'area Funghi, controlli a tappeto nel covo di spacciatori e sbandati Video Foto

PADOVA - È partita questa sera, 16 luglio, una vasta operazione interforze all'interno dell'area Funghi in via Bernina. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Ulss stanno effettuando capillari controlli finanziari e anche igienico-sanitari nei circoli privati, identificando i numerosi presenti e verificando la loro regolarità sul territorio nazionale.



L'operazione riguarda undella città, che ha visto e vede numerose problemi sociali e diche rendono difficile la vita dei residenti.Proprio di recente il, che raccoglie molti residenti delle vie Bernina, Dalmazia, Tunisi, Menini, Fowst e dintorni, ha dichiarato al Gazzettino: «Dopo la recente costruzione deldell’accesso all’Area Funghi da via Bernina 18, e lo spostamento dell’ingresso in via Tre Venezie, il traffico pedonale disi è ora spostato su via Dalmazia, che risulta penalizzata ed è piantonata dai pusher fin dal mattino. Inoltre, dentro l’Area Funghi, a pochi metri di distanza dalle nostre abitazioni, continuano a svolgersi le attività dicon cori e musica a tutto volume chenoi residenti, senza nessun rispetto per il nostro diritto a quiete, silenzio, riposo e vita familiare serena».