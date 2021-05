Blitz nel campo dei sinti: 11 fermati, sottratti 370mila euro a sacerdote fondatore di un'associazione di volontariato

PADOVA - Alle prime luci dell’alba, più di 70 finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di una delicata indagine delegata dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nelle province di Padova, Venezia e Vicenza, ad un’ordinanza nei confronti di 11 persone di etnia sinti, che disponeva la custodia cautelare in carcere di sei soggetti, il divieto di dimora nei comuni della Regione Veneto di altri 4 e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di un ulteriore individuo, emessa dal Gip, Domenica Gambardella, su richiesta di Giorgio Falcone, magistrato titolare delle indagini, per i reati di circonvenzione di incapace e tentata estorsione ai danni di un anziano sacerdote, fondatore e presidente di una nota associazione nazionale di volontariato con sede a Padova.

Richieste pressanti di denaro

Contestualmente, sono state eseguite decine di perquisizioni nei confronti dei responsabili, indagati a vario titolo anche per i reati di atti persecutori e violazione di domicilio. Le attività investigative condotte dai militari della Compagnia di Cittadella hanno messo in luce una serie di reiterate e insistenti richieste di denaro da parte degli indagati, i quali sono riusciti ad ottenere elargizioni, nell’arco di due anni, per oltre 370 mila euro, in contanti o mediante la ricarica di carte prepagate. In particolare, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, gli stessi hanno sistematicamente manifestato al prete esigenze e stati di bisogno (ad esempio: disgrazie familiari, incidenti, vicissitudini giudiziarie ecc) del tutto inesistenti, non mancando di promettere invano la restituzione delle somme ricevute. Le continue e pressanti richieste di denaro, sia presso la sede dell’associazione in presenza del prelato sia mediante l’effettuazione di circa 14.000 telefonate nell’intervallo temporale compreso tra i mesi di luglio 2018 e luglio 2020, hanno trascinato la persona offesa in un perdurante stato di ansia.

Dalla "questua" alle minacce

Dopo la presentazione della denuncia-querela da parte del sacerdote, allorquando lo stesso non disponeva più di poteri all’interno dell’ente caritatevole, gli indagati hanno iniziato a formulare vere e proprie minacce, ivi compresa la prospettazione di gesti di autolesionismo.