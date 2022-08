Blitz interforze a Noventa Padovana, scoperta una telecamera abusiva

NOVENTA PADOVANA - Una telecamera abusiva, irregolarità in casa. Questa mattina, 22 agosto, è stato disposto un controllo interforze a Noventa Padovana. Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno verificato la regolarità di un edificio e dei suoi occupanti.

Le forze dell'ordine hanno subito notato una telecamera che dal balcone guardava alla strada, un occhio elettronico non consentito perché sorvegliava una zona pubblica e non la proprietà privata del proprietario. Un appartamento dove vive una famiglia di cinesi è stato dichiarato non a norma per una serie di irregolarità in bagno e in cucina. Inoltre, un uomo di origini nigeriane è stato trovato senza documenti e accompagnato all'ufficio immigrazione. Sul posto c'erano anche il sindaco di Noventa, Marcello Bano, e l'assessore alla Sicurezza, Nicola Cannistraci.