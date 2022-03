Blitz nel casolare, denunciato clandestino nordafricano, irregolare dal 2016

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - Blitz nel casolare abbandonato, denunciato nordafricano, clandestino sul territorio nazionale. L'attività è stata messa a segno oggi, 7 marzo dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese in via Stroppari a Villanova di Camposampiero. Ad attirare l'attenzione del personale del comandante Antonio Paolocci e del vice Filippo Colombara è stata una rete di recinzione divelta e numerose segnalazioni da parte della collettività. All'interno del casolare è stato individuato un bivacco ricavato in un contesto fatiscente, tra pezzi di vetro, decine di lattine di birra, escrementi e immondizia. L'occupante è stato rintracciato poco dopo, nascosto sul retro di un supermercato del centro di Villanova, dove stava consumando delle bevande alcoliche. L'uomo, un quarantenne di origini marocchine, ha ammesso di occupare abusivamente il casolare da diverso tempo, nonostante il degrado del fabbricato e le condizioni igieniche precarie. Dagli accertamenti è risultato clandestino dal 2016. L'area verrà presto bonificata e messa in sicurezza per evitare che altri sbandati possano prenderla a rifugio per la notte.