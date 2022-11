PADOVA - Sale stasera la grande febbre degli sconti in città. Per tre ore oltre 300 tra negozi, ristoranti e bar del centro storico metteranno a disposizione un numero limitato di articoli e servizi a prezzi stracciati: è arrivato il giorno “X” del Black Friday. Grazie all’enorme successo dello scorso anno, quest’anno l’appuntamento è molto più atteso e conosciuto rispetto al passato.

La serata degli sconti

A partire dalle 20.30 e fino alle 23.30, i principali negozi del centro storico, che ora andremo ad elencare, aderiranno all’evento realizzando degli “outlet” con tutta la merce presente in magazzino. Sarà facile usufruire di sconti che partiranno da un minimo del 10% e arriveranno a sfiorare addirittura l’80%. Ma già dalla mattinata ci saranno delle promozioni, come previsto dal comune che ha scelto di lasciare ai negozi libertà di orario per le promozioni, sempre più ricercate dai consumatori in tutto il corso della giornata. La giornata evento per lo shopping sarà sostenuta, inoltre, dall’accensione delle luminarie e dall’agevolazione agli spostamenti verso il centro con l’abbassamento della tariffa del nuovo ampliato park di Porte Contarine e con maggiori frequenze di passaggio del tram.

Cosa aspettarsi

Oltre quattro consumatori su cinque (84%) si dicono pronti ad acquistare durante il Black Friday, come confermato dallo studio PwC. Il 47% farà acquisti se ritiene che ci sia un’offerta sufficientemente conveniente, mentre solo il 7% dichiara di non essere interessato ad acquistare. Tra le preferenze dei clienti ci sono in testai prodotti elettronici e tecnologici, oltre a quelli del comparto fashion, inclusi capi di abbigliamento per adulti, scarpe e accessori, preferiti da due su cinque (41%). Seguono nelle preferenze gli articoli per la casa (21%), i prodotti di salute e bellezza (20%) e i libri (19%).

In attesa dei dati sui consumi effettivi Confesercenti prevede il numero dei padovani che approfitteranno del Black Friday aumenterà anche se probabilmente la loro spesa media scenderà rispetto al 2021. Insomma un Black Friday di gran moda, ma più morigerato nei consumi rispetto all’anno scorso, quando il week end il ritorno alla normalità dopo un anno di restrizioni spinse la spesa verso l’alto. Se l’anno scorso infatti superavamo i 250 euro a persona quest’anno la spesa media dovrebbe essere inferiore di circa un 10% e assestarsi intorno ai 230 euro. Cristina Giussani, presidente Confesercenti Veneto, evidenzia: «Con l’inflazione che morde e il rincaro dei prezzi al consumo facile prevedere una cautela maggiore da parte dei consumatori. Una tendenza già percepita dopo il rientro dalle vacanze estive. Tuttavia va considerato proprio che la voglia di risparmio, unita all’enorme campagna promozionale legata all’evento, potrebbe spingere i consumatori verso le offerte sfruttando l’evento per anticipare i regali di Natale».

«Nei mesi del post-covid sempre più persone - precisa Giussani - sono tornate allo shopping nei negozi fisici il che offre interessanti opportunità ai negozianti che sapranno creare esperienze omnichannel che connettano lo shopping fisico e quello online. Quello che è certo e che – considerato l’incertezza del momento attuale – il consumatore assume un approccio ondivago che si fa fatica a prevedere razionalmente e che richiede agli operatori di essere sempre più reattivi e aperti di fronte ai cambiamenti».