Camposampiero, bevono birra al parco nonostante il divieto imposto dal Comune: multe da 300 euro

CAMPOSAMPIERO - Tre amici dell'Est, volti noti alle forze dell'ordine, sono stati sanzionati con una multa da 300 euro ciascuno dagli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese. I poliziotti gli hanno contestato il mancato rispetto del divieto di bere bevande alcoliche all'interno delle aree verdi comunali.

Il blitz è avvenuto a Camposampiero in via Cordenons. All'arrivo della pattuglia i tre erano su una panchina con una birra in mano, come tra l'altro avevano già fatto nei giorni scorsi. Dopo averli avvisati più volte del divieto in essere, mercoledì 12 ottobre, gli agenti non hanno potuto far altro che applicare la legge. Si è arrivati a proibire il consumo di alcol nei parchi in tutti i territori della Federazione per tentare di contrastare il degrado che troppo spesso ha caratterizzato i luoghi pubblici, con inevitabili lamentele da parte della popolazione. Adesso i sanzionati, che hanno provato in tutte le maniere ad evitare il provvedimento, potranno o saldare economicamente il conto, oppure proporsi per lavori socialmente utili fino a raggiungere la cifra che devono versare.