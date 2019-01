Si sottopone a una biopsia ma non si risveglia più: muore a 50 anni

di Nicola De Rossi

MARTELLAGO - Si sottopone a una “normale” biopsia, un intervento di routine, e non si risveglia più. Ha destato sconcerto anche a Olmo di Martellago - dov’era nata e ha abitato per tanti anni, prima di trasferirsi, dopo il matrimonio, a Sandono di Massanzago, nel Padovano - la prematura, improvvisa e inspiegabile scomparsa di Elisabetta Pelosin, 50 anni, un decesso su cui andrà fatta piena luce. La donna, che lavorava da tempo in un maglificio nella zona industriale di Noale, e che per il resto del tempo si...