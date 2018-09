Travolto dallo scuolabus: bimbo di 4 anni muore nel Padovano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARTINO DI LUPARI - Dramma quest'oggi, 20 settembre, a: unmolto piccolo, 4 o 5 anni secondo le primissime informazioni, che pare fosse in bicicletta, è statoda unopoco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 20 settembre,nei pressi di via Pasinato ed è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate. Per soccorrerlo è intervenuto anche l'elicottero ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per il piccolo.