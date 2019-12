Bimbo scosso, il racconto della mamma: «Ricordo solo che piangeva»

PADOVA - «Non so cosa mi sia successo e non riesco a ricordarmi nulla». La mamma del piccolo Michele non è in grado di ricostruire nei minimi dettagli la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Neppure davanti al professionista che la sta assistendo riesce a ricordare quei drammatici momenti che hanno segnato il destino del suo bimbo di soli cinque mesi. Sembra sopita, a tratti assente, ma soprattutto non dimostra la lucidità necessaria per affrontare l'argomento.

«La mia cliente non ha ancora preso coscienza dell'accaduto e non si capacita del fatto che Michele non ci sia più»: l'avvocato Leonardo Massaro ha ricevuto i due giovani ieri mattina nel suo studio. La coppia è sconvolta. In particolare il marito soffre di un grave stato di prostrazione. La ventinovenne non riesce ad affrontare la questione con cognizione di causa: «Ricorda che il bambino piangeva da oltre due ore, forse due ore e mezza, probabilmente per colpa di un dentino che stava spuntando - racconta il legale - ma non è in grado di riferire se l'ha cullato con troppo vigore». La difesa sembra imperniata sulla tesi del black out momentaneo, che avrebbe impedito alla donna di rendersi conto del grave danno provocato al bimbo, almeno fino al momento in cui l'ha adagiato sul lettino. Cioè pochi istanti prima che il marito, con il telefonino della donna, allertasse i soccorsi del 118.

L'AUTOPSIA

La coppia non ha ritenuto necessario nominare un esperto da affiancare ai consulenti della Procura per l'esame autoptico effettuato ieri mattina dal dottor Andrea Porzionato, il medico legale scelto, assieme al collega Raffaele De Caro, dal pubblico ministero Roberto Piccione. Sull'esito dell'accertamento vige al momento il più stretto riserbo. In particolare non è ancora chiaro se i consulenti della Procura abbiano riscontrato sul corpicino del piccolo Michele le lesioni tipiche dello Shaken baby syndrome, la sindrome del bambino scosso, che provoca seri danni cerebrali e neurologici e che a quell'età può portare addirittura al decesso. Sulle cause della morte del piccolo sembrano comunque non esserci dubbi. In occasione della prima visita, avvenuta la vigilia di Natale, i consulenti della Procura non avevano ravvisato altre lesioni sul corpicino di Michele. Sembra quindi da escludere che altri episodi simili possano essersi verificati in precedenza. La giovane non si sarebbe resa protagonista di altre condotte inidonee al suo ruolo di mamma.

L'ACCUSA

Nei prossimi giorni il quadro accusatorio a carico della ventinovenne subirà inevitabilmente un aggravamento. Sulla base delle prime indicazioni fornite dai medici legali, il pubblico ministero Piccione modificherà l'imputazione in omicidio preterintenzionale o, più probabilmente, in omicidio colposo. Per la prima fattispecie è necessario infatti dimostrare che la morte del piccolo sia sopraggiunta in conseguenza della commissione volontaria di un altro reato. Una ricostruzione che non sembra trovare al momento alcun riscontro.

Michele è stato dichiarato clinicamente morto all'alba di sabato scorso. Esattamente sette giorni dopo il dramma consumatosi nell'abitazione di Mestrino. In piena notte il suo corpicino è stato portato dalla Terapia intensiva pediatrica alla sala operatoria, sempre all'interno dell'ospedale cittadino, per procedere con l'espianto di fegato e cuore. Poche ore prima, nella tarda serata di venerdì, la commissione medica, composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista, aveva decretato formalmente la sua morte cerebrale. Negli ultimi giorni il piccolo era rimasto sempre attaccato ad un macchinario che gli consentiva di respirare. Gli erano stati somministrati farmaci in grado di far battere il cuore. Tentativi disperati, purtroppo inutili, di farlo sopravvivere.

Oggi la Procura dovrebbe rilasciare il nulla osta per la sepoltura del piccolo. L'ultimo saluto a Michele avverrà nella chiesa parrocchiale di Mestrino tra giovedì e venerdì.

