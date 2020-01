Bimbo scosso, la mamma è indagata per omicidio: rischia tra i 10 e i 18 anni di pena

PADOVA - È indagata per omicidio preterintenzionale la donna di 29 anni che, a Mestrino, nella notte del 21 dicembre scorso ha scosso violentemente il figlio di soli cinque mesi che non dormiva, provocandone la morte dichiarata dopo una settimana di agonia.

La decisione è del pm di Padova Roberto Piccione. Con questo nuovo reato la donna rischia tra i 10 e i 18 anni di pena, tuttavia si attende ancora l'esito dell'autopsia sul corpo del piccolo. Le indagini autoptiche dovranno stabilire il grado di violenza con cui il bambino è stato scosso in quei momenti in cui, come dice l'avvocato Leonardo Massaro, la mamma ha perso il controllo di sé. Mercoledì 8 gennaio nella chiesa di San Bartolomeo a Mestrino ci sarà l'ultimo saluto al piccolo da parte di tutta la comunità.

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA