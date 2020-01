Bimbo scosso, la mamma indagata per omicidio partecipa al funerale

PADOVA- Una folla silenziosa ha salutato oggi il piccolo Michele, morto a 5 mesi per le lesioni riportate dopo lo scuotimento della madre all'alba del 21 dicembre scorso. La funzione è stata celebrata nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Mestrino, parrocchia in cui risiede la famiglia. Il piccolo è giunto in chiesa in una piccola bara bianca, accompagnata da un cuore di fiori rossi. A celebrare la messa don Sergio Turato che ha sottolineato come la comunità sia stata unita nell'affrontare un dramma simile e di come molte mamme siano andate da lui per raccontare la propria vicinanza alla giovane madre che ha commesso il gesto.

La donna, che ha preso parte alla funzione insieme al marito e ai nonni, ora è indagata per omicidio preterintenzionale: rischia tra i 10 e i 18 anni di pena. Il pubblico ministero Roberto Piccione è in attesa dell'esito definitivo dell'autopsia per chiarire il grado di violenza delle scosse inflitte dalla madre al piccolo. Secondo l'avvocato che tutela la donna, Leonardo Massaro, la 29enne non ricorderebbe nulla di quei momenti. Stando a quanto riferito dal magistrato, la donna avrebbe detto di averlo «cullato troppo forte» perché il bambino, dopo due ore e mezza di pianto inconsolabile, non riusciva a riaddormentarsi. La coppia, che abita vicino ai nonni paterni, ha un'altra figlia di un anno e mezzo.

