PADOVA - Giacomo ha le guance rosee e paffute. Gioca, gattona e sorride, anche se chi gli sta intorno ancora per un po’ deve indossare la mascherina e rispondere alla sua allegria solo con gli occhi e il tono di voce. È un bimbo speciale, che sta per compiere 7 mesi, ma in realtà festeggia due compleanni: il 19 novembre giorno in cui è nato, e il 31 gennaio, quando gli stata “ri-data” la vita in virtù di un trapianto di cellule ematopoietiche staminali donate da papà Nicola Gazzetto, che gli consentiranno di condurre una vita normale. E in mezzo c’è un’altra data fondamentale per la sua esistenza: il 5 dicembre, quando grazie alla gocciolina di sangue che alla nascita gli era stata prelevata dal tallone i medici hanno accertato che era venuto alla luce senza sistema immunitario e una banale infezione avrebbe potuto essergli fatale.

Questa sua situazione ad alto rischio, però, è stata intercettata nelle prime ore di vita con lo screening che da gennaio viene effettuato in Azienda Ospedale Università di Padova ai 32 mila bimbi (3mila qui) che ogni anno vengono al mondo nel Veneto. E il suo è stato il primo caso di immunodeficienza severa combinata (Scid) individuata in un neonato ancora nella fase sperimentale del protocollo entrato in vigore un mese dopo, e trattato con successo grazie al trapianto e ad una settimana di chemio. Ieri in Azienda a fare il punto sul primato della sanità patavina sono stati il dg Giuseppe dal Ben e i professori Alberto Burlina, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie Metaboliche Ereditarie, e Alessandra Biffi che guida l’Uoc di Oncoematologia Pediatrica.

LO SCENARIO

A Padova, dunque, il primo gennaio 2024 nell’omonimo Centro interregionale è stato introdotto lo screening neonatale allargato per i bimbi veneti e friulani, che dall’analisi di una goccia di sangue consente di identificare tra le 48 e le 72 ore di vita alcune malattie rare prima che si manifestino. Le malattie selezionate sino al 2023 erano 60 metaboliche ereditarie (fino al 1990 appena 4) che causano il 30% dei ricoveri in età pediatrica, come ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica, forme lisosomiali, mentre adesso sono state aggiunte la Sma (Atrofia muscolare spinale) e le immunodeficienze congenite, e la prospettiva è di arrivare a 100 a breve.

E nel caso di Giacomo senza screening esteso e trattamento immediato la prognosi sarebbe stata infausta, in quanto in assenza totale di difese immunitarie sarebbe stato esposto a gravi infezioni. Fino al 2023 la diagnosi tardiva aveva come conseguenza non solo un elevato rischio di mortalità, ma anche una percentuale maggiore di pericolo in caso di trapianto essendo il fisico minato da virus, batteri e antibiotici. Sempre a Padova vi è un importante ambulatorio di immunologia pediatrica che con tre medici e una diagnostica avanzata ha già preso in carico oltre cento bambini con difetti immunitari congeniti. In Azienda sono stati portati a compimento dal primo intervento effettuato il 15 giugno 1983 più di mille trapianti pediatrici di cellule staminali ematopoietiche e sono stati sottoposti a screening neonatale esteso 5.570 neonati.

I PARTICOLARI

Dopo il plauso di Dal Ben, ha preso la parola Burlina. «La mia - ha esordito prendendo in prestito una metafora dal calcio - è una “vita da mediano”, perché poi “chi va in gol” è il centravanti, cioè la collega Biffi. La raccolta del campione imbibito in un pezzettino di carta sembra una banalità, invece permette di fare diagnosi importanti, tant’è che abbiamo individuato 3 neonati con la Sma da gennaio, perché abbiamo associato a essa una tecnologia estremamente avanzata, la stessa che ha portato l’uomo sulla luna, perché la strumentazione è quella che viene usata per appurare di cosa sono fatti i componenti presenti in natura. Si chiama tandem mass spettrometria e con 3 microlitri di sangue sciolto riusciamo a identificare 200 metaboliti che in caso di malattia rara aumentano. Non abbiamo il volto del paziente, ma una goccia del suo sangue che ci permette di capire se ha una malattia rara grazie all’intelligenza artificiale. E se c’è si interviene in 24 ore. A breve saremo in grado di procedere con nuove applicazioni di terapia genica: abbiamo già avuto il via libera assieme agli Stati Uniti. E poi dobbiamo fare un salto di qualità con la patente genetica per alcune malattie genetico-croniche, che si ottiene ora previo pagamento del ticket nel reparto del collega Leonardo Salviati, per appurare cosa c’è nel nostro dna».