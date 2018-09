Schiacciato dallo scuolabus, 100 palloncini in cielo: «Ciao Martin»

di Michelangelo Cecchetto

SAN MARTINO DI LUPARI - È la sirena dell'ambulanza della Croce rossa a rompere il silenzio al termine delle esequie di Martin Fior, otto anni, morto giovedì scorso in un incidente stradale avvenuto a San Martino di Lupari Ieri pomeriggio nel duomo cittadino l'ultimo saluto. Un enorme dolore, di tutti, con quello della mamma Oahn presente anche nell'istante del sinistro. Dopo alcune decine di minuti dal termine della celebrazione, mentre in tanti le portavano il loro cordoglio come pure al marito Denis e agli altri parenti, non ha più retto alla fatica di una perdita che natura non vorrebbe e si è sentita mancare. La scomparsa del piccolo Martin ha fortemente provato tutta la città. Il sindaco Gerry Boratto ha atteso il piccolo feretro all'ingresso della chiesa con la fascia tricolore. Presenza ufficiale del Comune considerato il lutto cittadino rispettato dai commercianti. In molti ad appendere anche nastri neri sulle saracinesche.