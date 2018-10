Bimbo di 3 anni cade dal terrazzino della sua casa mentre gioca: grave Trasferito d'urgenza a Padova

MESTRE - Paura nel pomeriggio in centro a Mestre per un bimbo di quasi 3 anni (non di 4 come pareva in un primo momento) che è caduto dal primo piano di casa: portato all'ospedale prima a Mestre e poi a Padova, è in prognosi riservata.



Il piccolo - che era nella casa della famiglia di origini albanesi in via Colombo - è caduto per circa quattro metri prima di schiantarsi a terra. Pare sia sfuggito all'attenzione della madre che era in casa e stava accudendo il figlio più piccolo. I sanitari del Suem 118, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Poi il piccolo è stato accompagnato nel reparto di pediatria a Padova, dove si trova tutt'ora. La prognosi è riservata.



La polizia ha eseguito un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'episodio. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un fatto accidentale.

I particolari sul Gazzettino del 3 ottobre

