Bimbo di 5 anni assalito da sciame di calabroni nel giardino del nonno, finisce in ospedale

NOVENTA PADOVANA - Momenti di paura ieri sera 22 luglio in via Marezzane a Noventa Padovana. Un bambino di 5 anni si trovava con il nonno nel giardino di casa. Ad un tratto l'anziano l'ha sentito urlare e scappare via. Di fatto il piccolo è stato attaccato da uno sciame di calabroni che l'hanno punto ripetutamente in più parti del corpo. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato sottoposto alle cure del caso e dimesso.

Oggi, 23 luglio, il bambino è apparso ancora sofferente ed è stato nuovamente ricoverato per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Nel frattempo la Polizia locale di Noventa e i Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo in via Marezzane per la bonifica dell'area.