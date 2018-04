Bimbo di 5 anni scappa dal papà: un'auto lo travolge, arriva l'elicottero

di Giancarlo Noviello

CAMPODARSEGO - Sfiorata la tragedia ieri in via De Toni a Campodarsego, intorno alle 17,30, è sfuggito al controllo del papà e, mentre attraversava la strada provinciale 70 che collega la frazione di Cavino con il Comune di Campodarsego, è stato investito da R.G., 67 anni di Zelarino, che procedeva con la propria autovettura,dalla parte opposta della carreggiata. Il bambino, soccorso immediatamente, è stato trasportato all'Ospedale di Padova. Non sembra in pericolo di vita.del bambino che ha urlato con quanto fiato aveva in gola quando ha visto il figlioletto centrato dall'utilitaria. E sotto choc anche commercianti e residenti che si sono immediatamente portati sul luogo del sinistro. Sconvolto pure il conducente della Panda...