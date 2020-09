Bimbo di 2 anni imprigionato nella bussola del bancomat: arriva una Volante per liberarlo

PADOVA - È rimasto imprigionato nella bussola del bancomat della filiale di un istituto bancario in Largo Europa. Sono stati minuti di paura quelli vissuti da un bimbo di due anni ieri sera in centro.



L'intervento della volante in via Matteotti ha risolto la situazione e il piccolo è stato riaffidato alla madre . Il bambino era rimasto chiuso nella bussola prelievo bancomat. Ieri sera, una pattuglia della sezione volanti è arrivata a soccorrere il bimbo di 2 anni rimasto chiuso all’interno del locale in cui vi sono gli sportelli bancomat. Gli agenti hanno appreso la dinamica di quanto era accaduto dalla madre del piccolo, una 23enne nigeriana residente a Padova, la quale era rimasta a sorvegliare il figlio dall’esterno della banca insieme ad altre persone.



Nel frattempo, gli operatori hanno proceduto subito all’apertura forzata della porta scorrevole con l’equipaggiamento a disposizione, al fine di soccorrere il più velocemente possibile il bambino, riconsegnandolo nelle braccia della madre. Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA