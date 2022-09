Bimbo di 10 anni travolto sulle strisce davanti a scuola da un'auto passata con il semaforo rosso

PIOVE DI SACCO - Passa con il semaforo rosso e travolge un bambino di 10 anni che sta attraversando sulle strisce pedonali davanti a scuola. L'incidente è successo oggi, 26 settembre. L'auto, guidata da un uomo di origini marocchine, proveniva da via Righe e procedeva in direzione di via Villa, quando, sembra a causa del vetro appannato, è passato con il rosso e ha travolto sulle striscie pedonali il ragazzino. Sono subito intervenuti il 118 e la Polizia locale per i rilievi. Dai primi accertamenti il bambino ha una gamba fratturata e ha battuto con violenza la testa riportando un trauma cranico. È sempre stato cosciente e non sembrerebbe in pericolo di vita.