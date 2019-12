Bimba di 3 anni rischia di annegare nella piscina termale dell'Hotel

ABANO - Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la vacanza natalizia alle Terme di una giovane coppia residente in Lazio. Ieri intorno alle 17 infatti la loro bimba di 3 anni e mezzo ha rischiato di annegare nella piscina termale dell’hotel Helvetia. La bambina è stata trasportata al Pronto soccorso in codice rosso con i sintomi dell’annegamento e dopo i primi accertamenti è stata ricoverata con prognosi riservata al reparto rianimazione pediatrica dell’ospedale di Padova. Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA