Ha le doglie sull'Adriatica mentre raggiunge l'ospedale: neomamma partorisce in auto, sia lei che la piccola stanno bene

Abano Terme (Padova) - Una bimba con tanta fretta di nascere: è stata data alla luce in auto stamattina, 31 dicembre, alle 7.15 durante il tragitto del papà per raggiungere il Policlinico di Abano Terme. Grazie all'intervento dell'ambulanza che fa servizio per il 118 di Padova, la mamma e la piccola stanno bene e sono ricoverate nel reparto di Ostetricia.

Ad attivare il sistema di emergenza-urgenza alle 6.54, è stato il neopapà che ha dovuto accostare sulla Ss 16 in via Adriatica e fermarsi sul ciglio della strada per chiamare i soccorsi per la moglie, che era al nono mese di gravidanza, e la piccola partorita nell'auto.



L'equipe, formata dal dottor Paolo Giusti, dal coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso Giovanni Baccarin e dall'autista Riccardi Ciano, è prontamente intervenuta per prestare le cure del caso sul posto e ha allertato subito medici e ostetriche della Maternità, diretta da Gianluca Straface, e della Neonatologia, che fa capo a Vincenzo Zanardo. Trasportate al Policlinico, ad attendere mamma e bimba c'erano gli specialisti del Punto Nascita che hanno collocato subito la piccola nella termoculla portata appositamente dal Nido in Pronto Soccorso.

La mamma e la piccola saranno dimesse nei prossimi giorni.