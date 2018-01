Maniaco molestava la nipotina di 8 anni: incastrato dalla piccola

di Marco Aldighieri

CASTELFRANCO - Quello zio,, avrebbe dovuto accudirla. Guardarla mentre giocava con il cuginetto, invece si è trasformato in un mostro. E in almeno due occasioni avrebbe molestato sessualmente la nipotina di 8 anni toccandola nelle parti intime e mostrandole il pene. Indagato perperchè commessa ai danni di una bambina, il prossimo 1. marzo sarà davanti al Gup.Era l'estate del 2016 quando la famiglia della piccola, residente in un comune della Castellana, ha chiesto allo zio,di 28 anni, di accudire la nipote e di farla giocare col cuginetto. Ma una volta in casa da sola con lo zio, la bambina di otto anni sarebbe stata molestata sessualmente. La prima volta non ha raccontato nulla, ma nella seconda occasione, disperata e in lacrime, ha parlato a mamma e papà di quello che gli avrebbe fatto lo zio.I genitori, in un primo momento impressionati e sotto choc, non hanno subito creduto a loro figlia. Ma dopo poco si sono convinti e hanno presentato denuncia ai carabinieri trevigiani. Sono così scattati alcuni accertamenti che hanno coinvolto i carabinieri della stazione di, dove risiede lo zio con la famiglia. Ed è a questo punto che sono partite le indagini. La piccola è stata sottoposta a una serie di esami con una psicologa, ed è risultata credibile, attaccata alla realtà. Lo zio invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al magistrato non ha detto nulla. È stata questa la sua linea difensiva.Sono così scattate le denunce e un'altra indagine ancora da parte dei carabinieri della stazione di San Martino di Lupari.