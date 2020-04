PADOVA - Tagliato il triste traguardo dei cento morti, non accenna a rallentare la falcidia operata, prevalentemente sugli anziani, dal Coronavirus in provincia di Padova. Alla lista si sono aggiunti nelle ultime ventiquatt'ore altri nove deceduti, mentre cresce ancora la schiera dei contagiati. Tra la notte di venerdì e la giornata di ieri, fino al bollettino emesso dalla Regione Veneto oggi (4 aprile) alle 17, il numero è salito di 104 unità, portando la quota degli attuali positivi a 2311, secondo i conteggi comunicati dalla Regione. Oltre a quelli che non ce l'hanno fatta negli ospedali, altri quattro ospiti degli istituti per anziani della provincia se ne sono andati, a Merlara Galzignano e Monselice. Costante la situazione nel cluster di Vo' Euganeo, dove i positivi sono attualmente diciassette. Ultimo aggiornamento: 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA