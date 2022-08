Biker precipita lungo un pendio per 8 metri: caduta frenata da una pianta

CAVIZZANA - Un biker è caduto lungo il sentiero, scivolando su un pendio. Lo ha salvato il fatto di essere finito contro una pianta, otto metri più sotto. È accaduto oggi, 14 agosto. Il biker, residente in provincia di Padova, stava percorrendo un sentiero nei boschi sopra l'abitato di Cavizzana, in Val di Sole. L'uomo ha perso il controllo della bici ed è precipitato giù per un pendio ripido e impervio. La sua caduta si è fermata otto metri più sotto grazie a una pianta. Il suo compagno di uscita ha chiamato aiuto e si è attivato il soccorso alpino. Gli operatori sul posto hanno dato le indicazioni all'elicottero per localizzare l'infortunato, un'operazione non semplice a causa della fitta vegetazione. Il biker era ancora cosciente ed è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.