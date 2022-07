CITTADELLA - Al via tra pochissimi giorni, il 1 agosto, una sorta di rivoluzione per chi visita Cittadella. Sia che si tratti di residenti che di turisti. Da lunedì prossimo si potrà acquistare La Cittadella Card, nuovissimo biglietto cumulativo grazie al quale si visiteranno i cinque principali monumenti e musei della città.

Il cambiamento

Fino ad ora si visitavano esclusivamente su prenotazione guidata. Lo stesso per quanto riguarda l'Oratorio, monumento che sarà inaugurato in autunno perchè si stanno ultimando i restauri. Uno scrigno di tesori artistici pressochè sconosciuto anche ai cittadellesi. Custodisce opere attribuite a importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court. I cinque siti hanno quindi un loro orario di apertura ed un singolo biglietto d'ingresso, ma La Cittadella Card permette di visitarli tutti in 12 mesi ad un costo di 10 euro. Importante essere giunti a questo perchè consente una promozione delle visite a Cittadella, come hanno sottolineato nei giorni scorsi Filippo De Rossi assessore al Turismo, Paola Geremia, assessore alla Cultura ed Elena Bonaldo di Historia Travel che ha in gestione l'ufficio turistico Iat che si trova in porta Bassano, punto di salita al camminamento e dove si acquista La Cittadella Card. La card non è nominativa, può usarla chiunque e permette un unico accesso ad ogni singolo monumento. Nella card è disegnata la skyline di Cittadella ed in ciascuno dei cinque luoghi della cultura visitato, verrà apposto un adesivo del monumento così da completare il disegno. La card non è rimborsabile in caso di perdita o furto e la mancata fruizione di alcuni monumenti e musei previsti non dà diritto ad alcuna forma di rimborso.

I siti da visitare

In relazione alle singole tariffe e agli orari di visita, quelle d'ingresso al camminamento di ronda sulle mura fissano il biglietto intero a 5 euro, ridotto a 3 (residenti, over 65, universitari fino 26 anni e gruppi minimo 10 persone) e 14 euro per famiglie con due adulti e due minorenni. Apertura dal lunedì al venerdì 9-19, ultimo ingresso 18, sabato e domenica 9-20, ultimo ingresso 19. Per il Museo del Duomo in piazza del Sagrato, 5 euro biglietto intero e 3 il ridotto, aperto dal martedì alla domenica 10-13, nella pinacoteca c'è la grandiosa Cena in Emmaus, capolavoro rinascimentale di Jacopo Bassano e opere di diversa natura, a partire dal XIV secolo. Il Palazzo Pretorio dove ad oggi si entra solo durante esposizioni o particolari eventi, sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 15 alle 18, costo del biglietto 5 e 3 euro rispettivamente ticket intero e ridotto. L'ingresso non sarà valido in presenza di mostre in corso. Il biglietto per la mostra dovrà essere acquistato separatamente. Potranno essere concordati con la Fondazione Palazzo Pretorio accessi ridotti per i possessori della card durante le mostre. Aperto per le visite anche il Teatro Sociale dal martedì alla domenica 10-13 e 15-18 con biglietto unico di 3 euro e stessa cifra per l'Oratorio del Salvatore attualmente appunto ancora chiuso. In tutti i siti l'ingresso è gratuito per i bambini da zero a 3 anni e per le persone diversamente abili. Per questo primo mese di debutto de La Cittadella Card, lunedì 15 agosto, Ferragosto, i monumenti saranno regolarmente aperti: mura 9-20, Museo del Duomo 10-13, Teatro Sociale 15-18 e Palazzo Pretorio 15-18. Il potenziamento dell'offerta di visita significa anche posti di lavoro. L'ufficio Iat composto da cinque persone è passato a sette.