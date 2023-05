PADOVA - Inizia oggi la seconda settimana della Biennale di Street Art di Padova Super Walls 2023, la terza edizione dell’evento che sta coinvolgendo tutta Padova e provincia in un tripudio di colori e caratterizzando i muri di 13 comuni fino al 6 giugno. Se l’arte di strada è comunemente accusata di avere poco rispetto dei luoghi pubblici o delle pareti su cui lascia il suo passaggio tra segni, tag, disegni, anonimi e non, il tema di questa edizione della rassegna, curata da Carlo Silvestrin e Dominique Stella e che coinvolge 31 street artist, è proprio il Rispetto. Un concetto declinabile in più maniere: per sé e per gli altri, per l’ambiente e tutto ciò che ci circonda.

Il rispetto per le tradizioni, come quella calcistica alla quale Alessio-B si è ispirato nel maxi murale allo stadio Euganeo, e per le innovazioni, come il lavoro basato sull’intelligenza artificiale che sta contraddistinguendo l’opera degli allievi del liceo Modigliani sulla parete d’ingresso della loro scuola. Dopo una prima settimana di manifestazione che già ha dato numerosi frutti, al netto dei ritardi dovuti al meteo, ne inizia una seconda in cui saranno sfoderate nuove bombolette e pennelli ed innalzate altre impalcature su scuole, biblioteche, strutture sportive, supermercati e muri privati.



IL CALENDARIO

In perpetuo aggiornamento, il calendario dei making of è consultabile sul sito www.biennalestreetart.com per scoprire dove recarsi per vedere gli artisti di strada al lavoro. In questi giorni, infatti, a continuare il lungo lavoro intrapreso sulle pareti del Palaindoor in viale Nereo Rocco sarà 68%, mentre Tony Gallo è ancora all’opera alla scuola Falconetto di via Dorighello 16.

Boogie.Ead sta continuando a dipingere il liceo artistico Modigliani in via Enrico degli Scrovegni 30, dove ha fatto tappa anche Any, dividendosi tra i lavori al campo sportivo di via del Folo 24 a Cittadella ed il Palantenore nel piazzale Azzurri d’Italia a Padova.

Fortunes si sta dedicando al Palagozzano in piazza Fratelli Gardellin 8, Giulio Masieri all’Infocamere in corso Stati Uniti e Jdl all’Inail di via Nancy 2. Mrfijodor sta procedendo su alcuni muri privati in via Rossini 2 e via Tiziano Minio 7, mentre Cuboliquido ha appena iniziato a decorare l’Ance di via Gozzi 2. Peeta, dopo essersi dedicato al tram, inizierà domani il muro dell’università di Padova in via Luigi Luzzatti 10.



LE ALTRE ZONE

Anche in provincia i lavori procedono a spron battuto. Ad Este sono Gloar e Ofet i protagonisti all’Iis Euganeo in via Stazie Bragadine 2, mentre a Selvazzano Dentro i supermercati Alì si stanno colorando secondo il gusto di Shife. Capo.Bianco è da qualche giorno alla biblioteca comunale di Limena in via Beato Arnaldo da Limena 52, La Crémerie all’Itet Giacinto Girardi in via Kennedy 29 a Cittadella e Zero Mentale alla sede della Protezione Civile in via Trieste 2, a Mestrino. Entreranno in scena da domani Nerone al Parco etnografico in via Valli 2 a Rubano e Yama al Campus di Agripolis in viale dell’Università 16 a Legnaro, mentre da domenica Anna Conda si approprierà della parete del supermercato Alì di via Marconi 92 a Fontaniva.



I PROSSIMI GIORNI

Anche la prossima settimana otto muri dimenticheranno i vecchi intonaci. Così, a Padova, se Alessandra Carloni e Andrea Crespi saliranno sull’impalcatura in via dei Livello 68 per decorare un muro privato, a Doa Oa spetterà l’Ance nella passeggiata Miolati e a David Karsenty il supermercato Alì in via Andrea Verrocchio 18. Da martedì Medianeras colorerà Lm Space in via Isonzo 6 a Cittadella, comune dove, invece, Waro inizierà la parete dell’Itet Giacinto Girardi in via Kennedy 29. Mercoledì a Padova Daco sarà al lavoro sulla scuola primaria G. L. Radice in via Giacomo Ciamician 49, mentre La Crémerie si dedicherà al cavalcavia tra via Pinaffo e via Anconetta a San Giorgio delle Pertiche fino al 6 giugno. Altri dieci giorni in cui dimenticare il grigio.