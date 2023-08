PADOVA - Un'iniziativa innovativa, che rispetta l'ambiente e che promuove l'artigianato locale e il made in Italy. Sono queste le caratteristiche principali della BiciNegozio, un progetto realizzato e portato avanti da Federica Morato, 45 anni e già proprietaria della Mo.fe Boutique, con sede in via Guizza 164. Nata a Este ma residente a Padova da molti anni, Federica ha alle spalle una forte esperienza come commessa, che l'ha poi portata ad aprire la sua attività e, successivamente, a lanciarsi in un progetto ad essa collegato, ovvero la BiciNegozio, che altro non è che, come lo definisce la stessa Federica, "un "negozio mobile ecologico", una cargo bike che si trasforma e che diventa il primo e unico Negozio Mobile a Pedali per il trasporto e la vendita di capi d'abbigliamento".

L'IDEA

Nasce nel dicembre 2019 grazie all'aiuto di Davide, compagno di Federica. «Ci sono voluti mesi tra lo studio del progetto e la realizzazione su misura per le nostre esigenze, dove tutto è stato pensato, curando tutti i particolari, compreso il camerino per provare gli abiti. La bici stessa, in realtà, è stata un'idea artigianale: noi abbiamo comprato la panda bike, ma tutta la struttura l'ha costruita manualmente Davide» racconta con orgoglio Federica.

L'obiettivo primario è senza dubbio andare incontro a tutte quelle persone che, per diversi motivi, non possono recarsi fisicamente in negozio: la BiciNegozio, infatti, non soltanto ha degli appuntamenti fissi in giro per la città e la provincia di Padova (Bassanello, via Facciolati, via Forcellini e Sant'Agostino di Albignasego), ma propone anche un vero e proprio shopping personalizzato.

SOTTO CASA

«Porto lo shopping a domicilio, sotto casa, mi rivolgo a tutte quelle persone che per un motivo o per un altro non riescono a raggiungermi in negozio. Se qualcuno ha voglia di conoscermi, di provare i miei prodotti, mi può chiamare senza impegno o obbligo d'acquisto, arrivo fino sotto casa sua. È un servizio utile anche a chi ha problemi di mobilità motoria» racconta Federica. Di recente la BiciNegozio è arrivata anche alle feste di compleanno: «A volte, quando si festeggiano i compleanni, capita di non saper bene cosa regalare al festeggiato. È possibile fare un buono regalo, e quindi arrivo io con la mia bicicletta e la festeggiata può prendersi quello che vuole».

LA SCELTA

Una domanda potrebbe sorgere spontanea: perché proprio la bici? «Perché è divertimento, libertà e un modo nuovo di concepire il mio lavoro con un approccio completamente green» racconta Federica. «Pedalando ci si immerge nei profumi, nei colori, paesaggi, e si raggiungono le persone ovunque. Un modo per proporre la moda in modo sostenibile. Cercare di inquinare il meno possibile l'ambiente è uno dei miei obiettivi» aggiunge poi. «Le nostre scelte sono ben precise e sono quelle di lavorare facendo ricerca nel territorio di realtà artigiani per proporre solo il vero made in Italy, con grande attenzione al rispetto della natura anche nella scelta dei capi d'abbigliamento, realizzati con tessuti e materiali naturali e riciclati».