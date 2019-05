Biciclette rubate, Morbiato: «Vi racconto come funziona il mercato nero»

di Francesco Cavallaro

PADOVA - «Ildelleda corsa e mountain-bikeviaggia sul web. Ed è sempre più florido». A parlare è Giorgio Morbiato, 70 anni, ex ciclista professionista campione del mondo di inseguimento a squadre nel 1968 a Montevideo (Uruguay) e nel 1971 a Varese. Titolare della Cicli Morbiato, con sede a Padova e Albignasego, analizza così l'ultimo raid avvenuto nella notte fra lunedì e martedì al negozio la Bicicletteria di strada Battaglia. Lui stesso, uno dei massimi intenditori del comparto, è stato vittima di due, a gennaio e ad ottobre 2018. «Le due ruote, soprattutto i modelli più costosi, sono un prodotto appetibile. Di solito funziona così: dopo il furto, le bici vengono depositate in una sorta di magazzino, in Italia, per poi essere fotografate una ad una. Gli scatti vengono quindi caricati su siti di annunci stranieri, in particolare riconducibili ai Paesi dell'Est».