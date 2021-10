CADONEGHE (PADOVA) -Una bicicletta di legno per Luca Zaia. Il simpatico omaggio porta la firma di Mario Galante, artigiano falegname di Cadoneghe, che con le sue mani ha realizzato il telaio per la due ruote che è stata poi consegnata al presidente della Regione Luca Zaia, accompagnata da un originale biglietto. «Ho dedicato un po' di tempo ad una persona che ne sta dedicando a noi - ha detto Mario Galante -. Non c'era modo migliore per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati