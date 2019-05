«Cadavere nascosto, adesso voglio sapere come è morta mia mamma»

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STANGHELLA - «I carabinieri mi han detto che mamma è morta di morte naturale. La certezza la darà l’autopsia. Non credo che mio fratello potesse arrivare a tanto. Ma se la ga sofegà...». Poi si porta le mani sul volto a coprire gli occhi, come per proteggersi dall’orrore che gli provoca questo terribile pensiero. Nicola Gastone Bernardinello, ilche ha nascosto i cadaveri della madre e dello zio in legnaia per continuare a riscuotere la loro pensione, non ha nemmeno il coraggio di concludere quella frase che gli esce di bocca, in dialetto, così, di getto, quasi senza volerlo. Perché al dolore per la morte della madre, all’orrore che prova per com’è stato trattato il suo corpo, ora si aggiunge anche un terribile misto di incredulità e rabbia.