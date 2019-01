Grillo, il ritorno al PalaGeox senza incontrare il Movimento 5 Stelle

di Mauro Giacon

PADOVA - Torna. Lo ha sempre fatto, da almeno una ventina d'anni.sarà domani sera al, con il suo Insomnia. E non c'è ancora il tutto esaurito. Lo ricordiamo nel febbraio del 2006 mentre prendeva fra le mani la testa pelata di uno spettatore scuotendola come un albero di susine: «So che vorresti farlo vero? Quando torni a casa vorresti buttarti giù dal terrazzo. Invece no, mandiamoli a casa, possiamo farcela». Ci ha messo relativamente poco, 12 anni, durante i quali è passato da comico luciferino a sponsor del Movimento 5 Stelle tanto che invitava sul palco i suoi candidati quando c'erano campagne elettorali in contemporanea al tour.